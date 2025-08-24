Пожар гори между Стралджа и Петолъчката

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщи за БТА говорител на Областната дирекция на МВР в Ямбол.
Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията.
Поради задимяване на участък от главния път, на място са и полицейски служители, които оказват съдействие на пътуващите.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Семейна двойка пое ръководството на две от най-желаните столични училища
Бутнаха оградата на ПСА
Слави Трифонов с нов Майбах и 10 милион лева в банката
Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до Полша