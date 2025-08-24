Пожар гори между Стралджа и Петолъчката

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщи за БТА говорител на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията.

Поради задимяване на участък от главния път, на място са и полицейски служители, които оказват съдействие на пътуващите.

