Пожар гори и над Харманли, пламнало е гробище за бракувани автомобили

Голям пожар гори във вилната зона в Харманли, предаде Нова ТВ.
Огънят е тръгнал от гробище за бракувани автомобили, но поради силния вятър се е разпространил в няколко посоки около вилната зона на града.
Пламъците са се разгорели около 16:00 часа днес.
Изгорели са 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.
На място работят 8 противопожарни екипа. Към момента няма информация за изгорели постройки.
09.08 2025 в 19:39
