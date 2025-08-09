Пожар гори и над Харманли, пламнало е гробище за бракувани автомобили

Голям пожар гори във вилната зона в Харманли, предаде Нова ТВ.

Огънят е тръгнал от гробище за бракувани автомобили, но поради силния вятър се е разпространил в няколко посоки около вилната зона на града.

Пламъците са се разгорели около 16:00 часа днес. 

Изгорели са 150 бракувани автомобила, пострадали са и стопански постройки. Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона.

На място работят 8 противопожарни екипа. Към момента няма информация за изгорели постройки.

