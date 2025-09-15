Пожар бушува край столичните квартали Младост и Горубляне

OFFNews 15 септември 2025 в 17:51 503 0
Снимка Фейсбук
Голям пожар бушува в София

Голям пожар бушува край столичните квартали "Младост" и "Горубляне".

Запалили са се сухи треви и отпадъци, съобщава Нова телевизия.

Сигналът за пожара е подаден в 16:24 часа. На място са изпратени два пожарни автомобила, превозващи шестима служители.

Няма опасност за населението и жилищните сгради.

