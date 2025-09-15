Голям пожар бушува край столичните квартали "Младост" и "Горубляне".
Запалили са се сухи треви и отпадъци, съобщава Нова телевизия.
Сигналът за пожара е подаден в 16:24 часа. На място са изпратени два пожарни автомобила, превозващи шестима служители.
Няма опасност за населението и жилищните сгради.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Икономиката на България е сред най-пострадалите в ЕС от климатичните промени
И на 15 септември властта се скара за чувалите с милиони от магистрала Хемус
Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна
Тежка катастрофа на 'Ботевградско шосе', кола е разполовена (допълнена)