Пожар бушува край 86-и км на АМ Тракия (обновена)

Пожар бушува край 86-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, предаде БНТ.
Пламъците са в страни от пътното платно на автомагистралата, малко преди отбивката за Пазарджик.
Огънят е засегнал сухи треви и стърнища, като няма опасност за хора, сгради или инфраструктура. На място се борят три противопожарен екипа.
Снимка: OFFNews/ Светослав Метанов
Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента. Малко по-рано, от мерки за безопасност, движението за кратко се извършваше само в една лента заради задимяване.
От полицията предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, значително по-ниска от допустимата, както и да не си отклоняват вниманието, снимайки пожара с мобилни телефони или други средства. Това може да доведе до пътни инциденти или задръствания.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)
Зеленски: Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят конструктивните стъпки на САЩ за мир
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро