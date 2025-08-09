Пожар бушува край 86-и км на АМ Тракия (обновена)

Пожар бушува край 86-и км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, предаде БНТ.

Пламъците са в страни от пътното платно на автомагистралата, малко преди отбивката за Пазарджик.

Огънят е засегнал сухи треви и стърнища, като няма опасност за хора, сгради или инфраструктура. На място се борят три противопожарен екипа.

Снимка: OFFNews/ Светослав Метанов

Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента. Малко по-рано, от мерки за безопасност, движението за кратко се извършваше само в една лента заради задимяване.

От полицията предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, значително по-ниска от допустимата, както и да не си отклоняват вниманието, снимайки пожара с мобилни телефони или други средства. Това може да доведе до пътни инциденти или задръствания.