Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след побоя за скоба в центъра на София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение за "нанесени леки телесни повреди" на двама души срещу 39-годишния служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), предаде БНТ.

Вчера в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав", малко преди 14.00 ч., скандал заради поставена скоба прерасна в бой между двама мъже и служители на ЦГМ в центъра на София.

По-рано днес комисар Стефан Тотев - зам. началник на Пето районно управление към СДВР, потвърди, че служителят на ЦГМ пръв е нанесъл удар в боя.

Според прокуратурата мъжът е нападнал двама граждани, нанасяйки им удари с глава и ръце. При нападението той е използвал и ПОС терминал, който държал в ръката си.

Пострадалите са получили временно разстройство на здравето, но то не е животозастрашаващо.

Обвинението срещу служителя е за престъпление по чл. 131 от Наказателния кодекс - за нанасяне на телесни повреди при изпълнение на служебни задължения и върху повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок от 72 часа. Очаква се Софийският районен съд да се произнесе по искането за постоянна мярка "задържане под стража".