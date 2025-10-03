Потопът взе жертва в к.к. ''Елените''

Наводненията от поройния дъжд взеха жертва в черноморския курортен комплекс "Елените", община Несебър, обяви на брифинг в Министерския съвет зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.
Още един мъж, багерист, се издирва. Ситуацията остава тежка. Има блокирани хора в комплекса, но към момента са в безопасност. Работи се за тяхната евакуация.
До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша.
Намерено е тялото на един мъж в приземен етаж на сграда в комплекс “Елените”. Тялото е неидентифицирано. Водата е навлязла на територията на комплекса, който включва четири сгради, като служителите на пожарната са започнали спасителна операция. За съжаление, човекът, който е бил в комплекса на работното си място, се е удавил. В момента продължават действията по изваждането на тялото", обясни зам.-министър Тони Тодоров.
Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. Заместник-министър Тони Тодоров посочи още, че водата е отнесла няколко автомобила в морето. Няма бедстващи хора в Свети Влас, където по-рано пътят беше затворен.
От снощи в МВР се получават сигнали от райони с обилни валежи, паднали дървета и започнали наводнения. До момента са регистрирани 180 сигнала, всички засегнати места се посещават от служители на МВР, като се предприемат мерки за обезопасяване и евакуация на хора. "Особено внимание се обръща на комплекс "Елените", където в 11:42 часа е задействана система BG- ALERT.
Вследствие на обилния дъжд се получава вълна, която идва от комплекс "Елените" и залива всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени 2 екипа на пожарната от Несебър, един екип на пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна. При пристигането си екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, но след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите.
Видеоклипове показват улици, залети като реки, а по тях плуват автомобили.
Очаквайте подробности.
2970
4
03.10 2025 в 15:13
4040
3
03.10 2025 в 14:39
Не се безпокойте само започва следващите години това е новото нормално.
Имаше един виц в миналото квартал Младост 10 с изглед към сушата, е постигнато е.
3146
2
03.10 2025 в 13:56
3146
1
03.10 2025 в 13:55
