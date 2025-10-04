Потопът в Елените взе четвърта жертва, предаде bTV.

По първоначална информация става въпрос за тяло на 58-годишна жена. Тя е била обявена за издирване от съпруга си.

От МВР обявиха, че тялото ѝ е намерено сред отломките.

Старши комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас заяви пред bTV, че на място е пристигнал руски гражданин, който е обяснил, че днес е пристигнал от Русия и няма връзка със съпругата си, която притежава вила в селището.

Предстои да се установи причината за смъртта.

Усложнената метеорологична обстановка след поройните дъждове в Бургаско взе три жертви и нанесе материални и инфраструктурни щети. Бедствено положение е обявено в общините Бургас, Царево и Несебър.