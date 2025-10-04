Потопът в Елените взе четвърта жертва

OFFNews 04 октомври 2025 в 20:00 754 0
Потопът в Елените

Снимка БГНЕС
Потопът в Елените

Потопът в Елените взе четвърта жертва, предаде bTV.

По първоначална информация става въпрос за тяло на 58-годишна жена. Тя е била обявена за издирване от съпруга си.

От МВР обявиха, че тялото ѝ е намерено сред отломките.

Старши комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас заяви пред bTV, че на място е пристигнал руски гражданин, който е обяснил, че днес е пристигнал от Русия и няма връзка със съпругата си, която притежава вила в селището.

Предстои да се установи причината за смъртта.

Усложнената метеорологична обстановка след поройните дъждове в Бургаско взе три жертви и нанесе материални и инфраструктурни щети. Бедствено положение е обявено в общините Бургас, Царево и Несебър.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие