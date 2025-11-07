Посред бял ден: Жена бе намушкана в центъра на Благоевград

Мъж намушка посред бял ден 37-годишна в центъра на Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Сигналът е получен малко преди 11:00 ч. В него е посочено, че в подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев“ са нанесени прободни рани с остър предмет на жена, която е транспортирана в Центъра за спешна медицинска помощ в града.

Задържан е 33-годишен, а работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.

Преди дни от МВР-Кърджали съобщиха за случая на жена със счупена челюст, като травмата е причинена в условията на домашно насилие.

В началото на ноември през нощта пък жена бе убита от бившия си партньор и баща на трите ѝ деца в магазина ѝ в София.