Порои задействаха BG-ALERT в 4 бургаски села, преляха реките Факийска и Хурдере

06 декември 2025
Причината е преливане на реките Факийска и Хурдере.

Кметът на Бургас задейства системата Bg-alert за четири села заради поройни дъждове и опасност от наводнения.

Предупреждението е отправено за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, съобщиха от общината.

Причината е преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.

Пет метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да ползват пътя през село Димчево.

85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента в района.

На място са екипи на Община Бургас и „Гранична полиция“, съобщава Радио Бургас.

