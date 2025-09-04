Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж

Мъж на около 50 години загина в катастрофа с АТВ в Пловдив.

Инцидентът станал вчера, на територията на промишлената зона в район “Източен”. Мъжът се качил на АТВ-то и след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Причините за трагичния инцидент се изясняват.

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.