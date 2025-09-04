Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж

OFFNews 04 септември 2025 в 08:23 929 1

Снимка БГНЕС/архив

Мъж на около 50 години загина в катастрофа с АТВ в Пловдив. 

Инцидентът станал вчера, на територията на промишлената зона в район “Източен”. Мъжът се качил на АТВ-то и след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Причините за трагичния инцидент се изясняват.

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -6100

    1

    Gunteer

    04.09 2025 в 09:52

    -0
    +0
    Аман! Никъде другаде простотията няма такава честота!
     
    X

    Ще пламне ли Кавказ? | Фронтова линия с Камен Невенкин | 03 септември 2025