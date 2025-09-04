Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж

Мъж на около 50 години загина в катастрофа с АТВ в Пловдив.
Инцидентът станал вчера, на територията на промишлената зона в район “Източен”. Мъжът се качил на АТВ-то и след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.
Причините за трагичния инцидент се изясняват.
За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-6100
1
04.09 2025 в 09:52
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)
Заснеха черната пантера в Дупнишко (ВИДЕО)
Мъжът, заснел черния леопард от Дупнишко: Първо помислих, че е вълк
Украйна: Путин се подиграва с всички и умишлено отправя неприемливи предложения
Антонио Коща пристига, ще се срещне с Росен Желязков