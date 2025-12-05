Поразен от Украйна танкер заседна край бреговете на Ахтопол

05 декември 2025
Експлозия на танкера Kairos

Снимка Turkish Directorate General for Maritime
Експлозията на танкера Kairos

Санкционираният танкер Kairos, който беше поразен от Службата за сигурност на Украйна с дронове в Черно море северно от Босфора, днес заседна край бреговете на Ахтопол.

“Морска администрация” заедно с “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на танкера, навлязъл в териториалните води на България.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка.

След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно.

Плявателният съд е под постоянно наблюдение - заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовоност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.

