Поразен от Украйна танкер заседна край бреговете на Ахтопол

Санкционираният танкер Kairos, който беше поразен от Службата за сигурност на Украйна с дронове в Черно море северно от Босфора, днес заседна край бреговете на Ахтопол.

“Морска администрация” заедно с “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на танкера, навлязъл в териториалните води на България.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка.

След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно.

Плявателният съд е под постоянно наблюдение - заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовоност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.