Поразен от Украйна танкер заседна край бреговете на Ахтопол

Санкционираният танкер Kairos, който беше поразен от Службата за сигурност на Украйна с дронове в Черно море северно от Босфора, днес заседна край бреговете на Ахтопол.
“Морска администрация” заедно с “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на танкера, навлязъл в териториалните води на България.
По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка.
След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.
В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно.
Плявателният съд е под постоянно наблюдение - заради силното вълнение, което достига 4 бала.
Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовоност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.
Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.
2973
12
06.12 2025 в 00:54
- Да ни нападне съседното племе, да ни вземе храната и да ни изнасили жените.
А кое е добро?
- Ами ние да нападнем съседното племе, да им вземем храната и да им изнасилим жените.
Ама какво друго да се очаква от рашист кппейкаджия...
5038
11
05.12 2025 в 23:30
4025
10
05.12 2025 в 23:29
6764
9
05.12 2025 в 21:25
*** Танкер
*** От сенчестия флот на руzzия
*** Санкциониран
*** Празен, на път към руско пристанище.
3100
8
05.12 2025 в 20:31
Също както руските часовници са най-бързите часовници.
Слава Украине!!!
2193
6
05.12 2025 в 20:14
500
5
05.12 2025 в 20:13
3146
3
05.12 2025 в 19:36
