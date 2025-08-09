Полицията засече 21 непълнолетни при акция в нощни заведения във Варна

Полицията хвана 21 непълнолетни при проверка в крайбрежните нощни заведения във Варна, предаде БТА.

Целта на операцията е била установяване на малолетни и непълнолетни лица без придружител след 22:00 часа, както и установяване на лица, разпространяващи наркотични вещества.

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения. Проверени са общо 380 души. Съставени са 14 акта, както и три протокола.

От полицията отчитат, че броят на непълнолетните без придружител в заведенията намалява. При предходната акция бяха хванати 48 деца. В средата на юли за две нощи в заведенията бяха открити един малолетен и 104 непълнолетни младежи без придружител.

Акцията е десета за този летен сезон и е реализирана от служители на „Криминална полиция“ и на Първо и Второ районно управление. Те ще продължат до края на летния сезон.