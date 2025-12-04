Полицията във Варна: При нов опит за блокада на Аспаруховия мост - глоба до 7000 лв.

Полицията във Варна призова протестиращите да не затварят пътища и предупреди, че при нов опит за блокада на Аспаруховия мост ще бъдат наложени глоби в размер до 7000 лева.

Поводът са снощните граждански демонстрации. Около 20 ч. част от участниците са направили опит да блокират Аспаруховия мост - ключова транспортна връзка в региона. От полицията подчертават, че няма да позволят да бъде ограничавано свободното придвижване на хората и нормалното функциониране на обществения транспорт. В резултат на създалата се ситуация десетки граждани, включително много деца, бяха принудени да чакат по спирките в студа и не успяха да са по домовете си навреме, посочват от МВР-Варна.

Оттам призовават гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда и при забелязване на нередности незабавно да подават сигнали. "Организаторите и участниците в подобни прояви са приканени да спазват закона и да не препятстват работата на органите на МВР. Напомня се, че при повторен опит за затваряне на най-голямото мостово съоръжение в областта, ще бъдат наложени административно-наказателни мерки спрямо нарушителите, според действащото законодателство. За подобни действия санкция е в размер от две до седем хиляди лева, по ЗДвП и от Закона за пътищата – от хиляда до пет хиляди лева", завършва съобщението.