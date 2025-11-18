Полицията в Свищов задържа 28-годишен младеж, набил дядо си вкъщи

28-годишен от Свищов е задържан за причиняване на телесна повреда на своя дядо в условията на домашно насилие.
Сигнал за случая е получен вчера сутринта.
Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че младият мъж е блъснал няколко пъти 87-годишния си дядо.
Възрастният човек е с рани на ръката.
След намесата на полицията внукът му е задържан за срок до 24 часа.
