Полицията в Румъния тараши офиси, свързани с афера за 500 млн. евро с БГ адрес

Служители на румънската полиция, ръководени от прокурор от Върховната касационна и наказателна прокуратура на Румъния, са извършили днес обиски в 14 обекта в Букурещ и окръг Муреш, притежавани от три застрахователни компании, които са свързани със собствениците на фалиралата през 2023 г. компания „Евроинс Румъния“, съобщават румънски медии.

Според източници от разследващия екип, цитирани от румънската телевизия Антена 3, собствениците на фалиралата „Евроинс Румъния“, са искали да се върнат на румънския пазар с три компании и са поискали от румънския Орган за финансов надзор (ASF) право да издават и полици „Гражданска отговорност“ (RCA). Според посочените източници трите компании са „Финикс ЕмДжиЕй“ (Phoenix MGA), чийто директен акционер е дружеството „Евроинс България“, „БиЕсЕс Иншурънс“ (BSS Insurance) и „АФЕС“ (AFES).

Според цитираните източници в рамките на разследването са направени обиски на обекти, в които се намират сървъри на фалиралата „Евроинс Румъния“, тъй като трите компании са поели цялата база данни на компанията в опит отново да влязат на застрахователния пазар в Румъния, съобщава БТА.

По-рано днес Аджерпрес съобщи, че румънската полиция е започнала обиски в обектите на въпросните фирми и публикува прессъобщение на полицията, в което се посочва, че „в рамките на разследване е установено, че в периода 2020-2023 г. решаващите фактори на ниво българско ръководство (с основна управленска роля) на застрахователна компания, в качеството им на администратори на фирмата и с подкрепата на лица от висшето ръководство, биха могли да са действали постоянно, в изпълнение на една и съща престъпна резолюция, за да декапитализират въпросното дружество, като силно намалят наличните парични средства и имуществото, с което то разполага“.

В документа се посочва още, че ръководните фактори на дружеството може да са разработили, координирали, внедрили, разпоредили и предизвикали механизъм за осъществяване на застрахователна дейност (по линия на задължителните автомобилни застраховки в Румъния), който е засегнал финансовата способност на дружеството и е ощетил румънската икономика с между 300 и 500 милиона евро.