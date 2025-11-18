Полицията в Разград съобщи за онлайн измама с фургон за живеене

61-годишен мъж от исперихското село Лъвино e станал жертва на измама по интернет, съобщиха от полицията в Разград.

На 14 ноември той направил поръчка за покупка на метален фургон за живеене за сумата от 3 500 лв. Превел капаро в размер на 2 000 лв през система за разплащания, но до момента не е получил пратка.

Контактът с лицето, на което превел сумата, бил преустановен, а самата обява – изтрита.

В понеделник потърпевшият сигнализирал в полицията за случилото се.

По случая е започната проверка.