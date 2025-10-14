Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

Полицията в Добрич е открила 15-годишното момиче, което бе обявено за издирване

OFFNews 14 октомври 2025 в 20:47 300 0
БТА, Снимка: Предоставена от пресцентъра на ОД на МВР в Добрич

Снимка БТА, Снимка: Предоставена от пресцентъра на ОД на МВР в Добрич

Полицията в Добрич е открила 15-годишната Виктория Красимирова, която бе обявена за издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Младото момиче е открито живо и здраво на територията на град Добрич и ще бъде предадено на нейните родители. Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни.

От областната полиция в Добрич благодарят на медиите, будните граждани за оказаната помощ и на полицейските служители за действията.

По-рано полицията съобщи, че издирва 15-годишното момиче, което напуснало дома си в Добрич на 12 октомври.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове