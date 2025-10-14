Полицията в Добрич е открила 15-годишното момиче, което бе обявено за издирване

Полицията в Добрич е открила 15-годишната Виктория Красимирова, която бе обявена за издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.
Младото момиче е открито живо и здраво на територията на град Добрич и ще бъде предадено на нейните родители. Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни.
От областната полиция в Добрич благодарят на медиите, будните граждани за оказаната помощ и на полицейските служители за действията.
По-рано полицията съобщи, че издирва 15-годишното момиче, което напуснало дома си в Добрич на 12 октомври.
