Полицията в Благоевград откри и унищожи над тон и половина канабис

Полицейски служители в Благоевград са унищожили над тон и половина канабис, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Благоевград.

При проведената на 12 август полицейска операция са открити 951 канабисови растения с общо тегло около 1795 кг. В операцията са участвали както криминалисти при ОДМВР - Благоевград, така екипи и на Главна дирекция "Национална полиция" и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция "Гранична полиция".

По-голямата част от растенията са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански. Останалите - в отделна нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич.

Чрез полеви тест е установено, че растенията са канабис. Унищожени са на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани и досъдебни производства, съобщават от полицията.