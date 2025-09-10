Полицията откри изчезналото в София 9-годишно момиче

OFFNews 10 септември 2025 в 13:11 1494 0
Изчезналото вчера момиче вече е намерено

Снимка СДВР
Изчезналото вчера момиче вече е намерено

СДВР успя да открие 9-годишната Селин Василева Велинова.

По-рано днес тя бе обявена за издирване, след като вчера напуснала дома си в столичния квартал "Хр. Смирненски".

Столичната полиция изказва благодарности на всички, оказали съдействие за нейното намиране.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     