Полицията откри изчезналото в София 9-годишно момиче

СДВР успя да открие 9-годишната Селин Василева Велинова.

По-рано днес тя бе обявена за издирване, след като вчера напуснала дома си в столичния квартал "Хр. Смирненски".

Столичната полиция изказва благодарности на всички, оказали съдействие за нейното намиране.