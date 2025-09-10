Полицията откри изчезналото в София 9-годишно момиче

СДВР успя да открие 9-годишната Селин Василева Велинова.
По-рано днес тя бе обявена за издирване, след като вчера напуснала дома си в столичния квартал "Хр. Смирненски".
Столичната полиция изказва благодарности на всички, оказали съдействие за нейното намиране.
