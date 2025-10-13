Полицейска патрулка катастрофира на Околовръстното в София

Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава агенция БГНЕС.
Катастрофата е станала малко след детелината на Бояна в посока квартал Младост.
Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.
На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.
13.10 2025
