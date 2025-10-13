Полицейска патрулка катастрофира на Околовръстното в София

OFFNews 13 октомври 2025 в 22:29 473 1
Катастрофата

Снимка БГНЕС
Мястото на катастрофата

Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава агенция БГНЕС.

Катастрофата е станала малко след детелината на Бояна в посока квартал Младост.

Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предно дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.

На място има още една полицейска кола. Причините за катастрофата се изясняват.

    4I4ATA

    13.10 2025 в 22:36

    Тест за наркотици с дръгчек 3000 правиха ли на милиционера, както на обикновените граждани участвали в птп, дори и не по тяхна вина?
     
