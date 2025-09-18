Полицай почина, след като му прилоша по време на протеста пред НС

Полицай е починал тази сутрин в Спешната болница "Пирогов", съобщиха от МВР пред БНР.

Той е откаран там, след като му е прилошало пред Народното събрание. Мъжът е бил част от кордона, който е охранявал сградата на парламента.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов пише, че на мъжа му е прилошало рано сутринта, но че линейката се е забавила много, а колегите му не знаели как да реагират адекватно.