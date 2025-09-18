Полицай почина, след като му прилоша по време на протеста пред НС

OFFNews 18 септември 2025 в 10:10 3285 4
На мъжа му е прилошало край паркинга на депутатите

Снимка Vasil Pandov/Фейсбук
На мъжа му е прилошало край паркинга на депутатите откъм БНБ

Полицай е починал тази сутрин в Спешната болница "Пирогов", съобщиха от МВР пред БНР.

Той е откаран там, след като му е прилошало пред Народното събрание. Мъжът е бил част от кордона, който е охранявал сградата на парламента.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов пише, че на мъжа му е прилошало рано сутринта, но че линейката се е забавила много, а колегите му не знаели как да реагират адекватно. 

    15925

    4

    bls

    18.09 2025 в 13:30

    -0
    +0
    Ето и опровержение на думите на Пандов, като вероятно всичко това е лесно проверимо: "В 7.15 ч. постъпи сигнал в Координационната централа на Спешна помощ София за припаднал полицай на паркинга пред БНБ. В същата минута тръгна линейка с реанимационен екип, която е на мястото за 5 мин. – в 7.20 ч. Пациентът е бил в безсъзнание. Спешните медици са видели колегите му да извършват непряк сърдечен масаж. " - т.е. Пандов е лъжец.

    142

    3

    Октим

    18.09 2025 в 12:10

    -0
    +0
    Бог да го прости човека, но понякога така се случва когато видиш ДЕРИБЕЙлянь ПРАСЕеФскиЙ на живо, тъй като днес влезе в парлаМЕНТА на крака ...

    15925

    2

    bls

    18.09 2025 в 10:28

    -10
    +0
    "Васил Пандов пише, че на мъжа му е прилошало рано сутринта, но че линейката се е забавила много, а колегите му не знаели как да реагират адекватно" - какво значи "много" според Пандов или Офнюз? Какви действия са извършили колегите му на загиналия полицай и каква квалифицкация има Пандов, за да твърди, че не са знаели как да реагират адекватно? Лекар ли е или нещо подобно, за да го твърди?

    3248

    1

    user4eto

    18.09 2025 в 10:27

    -0
    +20
    Сега кой ще е виновен, протестиращите или шопара заради който е кордона?
    Да познаем...

     
    X

