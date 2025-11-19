Полицаи в Костинброд са спасили 7 автобуса, изкарвайки ги от горящия паркинг (ВИДЕО)

OFFNews 19 ноември 2025 в 11:36 584 3
Изгорели автобуси

Полицаи от РУ-Костинброд са провели тази нощ спасителна акция в огнения капан в село Петърч, като лично са откарали на безопасно разстояние седем от паркираните автобуси, съобщава МВР.

Към 4.28 часа тази сутрин е бил получен сигнал за пожар на паркинг „Общински превози" в село Петърч. Информацията била предадена и в РУ-Костинброд. Незабавно след получаването ѝ първи на място се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани. Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи взели решение да спасят колкото могат от паркираните превозни средства. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи, описва ситуацията пресцентърът на МВР.

В овладяването на пожара са участвали пожарни екипи от Костинброд, Сливница и София. Засегнати са пет автобуса, два микробуса и два леки автомобила. Пострадали хора няма. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

Кадрите във видеото са от боди камерата на полицай Ивайло Пенев.

Полицаите Алекс Станиславов (л) и Ивайло Пенев. Снимка: МВР

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17882

    3

    leomesi

    19.11 2025 в 11:52

    -0
    +0
    Браво! Смели хора

    1700

    2

    Gavrilov

    19.11 2025 в 11:43

    -0
    +0
    Браво на хората! Редно е да бъдат зачетени! Спасили са бог знае колко пари на данъкоплатците, с риск за живота си.

    5038

    1

    Бекон

    19.11 2025 в 11:41

    -0
    +0
    Евала на хората ! Респект! Най-сетне да чуя за нещо добро направено от тая шайка башибозуци!
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин