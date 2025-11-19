Полицаи в Костинброд са спасили 7 автобуса, изкарвайки ги от горящия паркинг (ВИДЕО)

Полицаи от РУ-Костинброд са провели тази нощ спасителна акция в огнения капан в село Петърч, като лично са откарали на безопасно разстояние седем от паркираните автобуси, съобщава МВР.

Към 4.28 часа тази сутрин е бил получен сигнал за пожар на паркинг „Общински превози" в село Петърч. Информацията била предадена и в РУ-Костинброд. Незабавно след получаването ѝ първи на място се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани. Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи взели решение да спасят колкото могат от паркираните превозни средства. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи, описва ситуацията пресцентърът на МВР.

В овладяването на пожара са участвали пожарни екипи от Костинброд, Сливница и София. Засегнати са пет автобуса, два микробуса и два леки автомобила. Пострадали хора няма. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

Кадрите във видеото са от боди камерата на полицай Ивайло Пенев.

Полицаите Алекс Станиславов (л) и Ивайло Пенев. Снимка: МВР