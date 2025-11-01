Полицаи пострадаха при сблъсъци със защитници на лева

OFFNews 01 ноември 2025 в 12:36 2331 3
протест

Снимка БГНЕС
Протест за запазване на лева

Със сблъсъци с полицията започна безсрочният протест на Прохода на Републиката, организиран от 27 правителствени и неправителствени организации.

Основните искания на участниците са за запазване на българския лев и оставка на правителството. Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно,пише БГНЕС.

При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията. 

Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути. 

    17530

    3

    Батко

    01.11 2025 в 13:36

    -0
    +0
    Спукайте от бой тая сган! :)

    2970

    2

    Джендо Джедев

    01.11 2025 в 13:25

    -0
    +0
    Тия още ли не са разбрали за какво става въпрос? Майко мила! Верно си живеят в някаква паралелна вселена!

    42

    1

    Октим

    01.11 2025 в 12:49

    -0
    +2
    Бой по копейките докато спрат да дишат!!!
     
