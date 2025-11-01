Полицаи пострадаха при сблъсъци със защитници на лева

Със сблъсъци с полицията започна безсрочният протест на Прохода на Републиката, организиран от 27 правителствени и неправителствени организации.
Основните искания на участниците са за запазване на българския лев и оставка на правителството. Малко преди началото на демонстрацията се стигна до напрежение между протестиращите и жандармерията, след като хората не бяха допуснати да застанат на пътното платно,пише БГНЕС.
При опит да преминат, те бяха изблъскани от силите на реда. Има няколко пострадали полицаи от жандармерията.
Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17530
3
01.11 2025 в 13:36
2970
2
01.11 2025 в 13:25
42
1
01.11 2025 в 12:49
Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец
Financial Times: И Тръмп, и Путин са разочаровани един от друг
Комитата: Отговорям на всяко едно невярно твърдение на гл. архитект за спирането на строежа край река Драгалевска
БОЕЦ: Даниела Талева образува досъдебно производство срещу Борислав Сарафов
МВнР трескаво дири кой издаде, че Габриел преговаряла с Великобитания за сваляне на санкции от българин
МВнР трескаво дири кой издаде, че Габриел преговаряла с Великобитания за сваляне на санкции от българин
Oколо 700 души са убити по време протести в Танзания