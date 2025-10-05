Полевият тест на пилота от ралито край Варна е показал наличие на амфетамин

Пилотът управлявал спортния автомобил, който се вряза в публиката по време на планинското рали "Аладжа манастир", е дал положителна проба за наркотици.

Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР-Варна.

В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна. Дадена е кръв за проба за алкохол и наркотици на водача на автомобила, резултатите се очакват, заявиха на брифинг след рали инцидента с жертва във Варна.

Състезателят е задържан за 24 часа. От МВР уточниха, че полицията няма ангажимент към охраната на състезанието.

По силата на договор с организаторите на мероприятието, ОДМВР-Варна имаше ангажимент единствено и само да преустанови движението на МПС с цел ненавлизане към трасето за провеждане на състезанието. Всички останали ангажименти, относно охраната на ралито, си бяха ангажимент на организатора на събитието. Нашият ангажимент беше да подсигурим постъпите, за да не навлизат граждански автомобили, коментира комисар Димитър Луков - началник на отдел "Охранителна полиция" към ОДМВР-Варна.

Състезанието в затворен маршрут, като не се прилага Законът за движение по пътищата. Ангажимент по обезопасяването на трасето е от страна на организаторите на събитието Отсечката към Аладжа манастир остава затворена, заявиха още от МВР.