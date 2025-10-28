Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън - пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица

OFFNews 28 октомври 2025 в 22:06 344 2
Международното летище във Франкфурт. Снимка: АП/ Michael Probst

Снимка Снимка: АП/ Michael Probst / БТА
Международното летище във Франкфурт

Пътник от Индия намушка двама тийнейджъри с вилица, удари пътничка и член на екипажа, като след това имитира, че се самоубива с огнестрелно оръжие по време на международен полет от американския град Чикаго за Франкфурт в Германия, съобщиха днес властите в САЩ, цитирани от Асошиейтед прес.

Инцидентът станал по време на полет на германската авиокомпания "Луфтханза" в събота и самолетът е бил отклонен и кацнал в град Бостън в щата Масачузетс, където 28-годишният мъж е бил арестуван и са му били повдигнати обвинения за нападение с опасно оръжие.

Според американската прокуратура 17-годишен пътник в самолета се събудил и видял мъжа да стои изправен над него. Мъжът намушкал тийнейджъра в ключицата с вилица, а след това намушкал друго 17-годишно момче в областта на главата, нанасяйки му прободна рана.

Мъжът, който е влязъл в САЩ от Индия със студентска виза, няма законен имиграционен статут, уточниха американските власти.

Не се събщават други подробности по случая, включително дали мъжът има адвокат, а прокуратурата в САЩ не отговори на запитване за коментар във връзка със случилото се, отбелязва АП.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7400

    2

    Gunteer

    28.10 2025 в 22:57

    -0
    +0
    Бесен мангал. Сега ще му се види тесен светът.

    3920

    1

    Constanza

    28.10 2025 в 22:46

    -0
    +0
    Звучи сякаш е нает да демонстрира колко опасни са иноземците.
     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски