Подпали се автоморга в Сливен

Пожар избухна в индустриалната зона в Сливен. Гори автоморга и складовата част към нея.
Седем екипа на пожарната са на място, съобщи Нова тв.
Пожарът е ограничен, няма опасност от разпространение към съседни сгради, но огънят е много силен заради запалените автомобили в автоморгата.
Специализиран автомобил от Ямбол е пристигнал, за да следи дали има замърсяване на въздуха при пожара. Няма пострадали хора. Не са ясни причините за възникване на огъня.
