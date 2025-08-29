Подаден е сигнал срещу убиец на котe в Севлиево

OFFNews 29 август 2025 в 15:54 504 2
Извършителят

Снимка Стоп кадър
Извършителят засега не е установен.

Подаден е сигнал срещу убиец на коте от Севлиево, след като зверството бе заснето и публикувано в социалните мрежи.

Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя, пише сайтът "За Габрово". Инцидентът е от 25 август.

На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята. Секунди след това жена излиза от къщата и в недоумение от това, което е видяла, прибира котката, която се гърчи на земята. По информация сред коментарите в социалните мрежи, котката е починала малко след това.

"Вече съм подал сигнал в прокуратурата", обяви Венцислав Коларов от Севлиево и прикачи копие от документа до държавното обвинение. Полицията в града също се е заела с казуса.

След случая "Габриела от Перник" бяха направени предложения за законодателни промени, според които проявите на особена жестокост към животните се наказва с лишаване от свобода до две години или пробация и глоба от 1000 до 6000 лв., а умъртвяването на животно с лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10000 лв.

    4152

    2

    Антитрол

    29.08 2025 в 16:30

    -0
    +0
    Ценностите на русский мир в Болгарии!

    2900

    1

    Маги Стралска

    29.08 2025 в 16:13

    -0
    +0
    социопат.....
     
