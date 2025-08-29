Подаден е сигнал срещу убиец на котe в Севлиево

Подаден е сигнал срещу убиец на коте от Севлиево, след като зверството бе заснето и публикувано в социалните мрежи.
Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя, пише сайтът "За Габрово". Инцидентът е от 25 август.
На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята. Секунди след това жена излиза от къщата и в недоумение от това, което е видяла, прибира котката, която се гърчи на земята. По информация сред коментарите в социалните мрежи, котката е починала малко след това.
"Вече съм подал сигнал в прокуратурата", обяви Венцислав Коларов от Севлиево и прикачи копие от документа до държавното обвинение. Полицията в града също се е заела с казуса.
След случая "Габриела от Перник" бяха направени предложения за законодателни промени, според които проявите на особена жестокост към животните се наказва с лишаване от свобода до две години или пробация и глоба от 1000 до 6000 лв., а умъртвяването на животно с лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10000 лв.
