Почина младежът, намушкан в Студентски град

OFFNews 25 ноември 2025 в 18:47 766 0
Снимката е илюстративна.
Починал е младежът, намушкан с нож в "Студентски град", предаде Нова ТВ. 

Арестувани са трима украински граждани, като според източници на Нова ТВ, извършителят на деянието е бил непълнолетен.

В момента текат процесуални действия.

Инцидентът се случи в събота след 22 ч. пред столична дискотека. 

Пострадалият беше откаран в болница "Св. Анна" с опасност за живота.

