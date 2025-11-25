Почина младежът, намушкан в Студентски град

Починал е младежът, намушкан с нож в "Студентски град", предаде Нова ТВ.
Арестувани са трима украински граждани, като според източници на Нова ТВ, извършителят на деянието е бил непълнолетен.
В момента текат процесуални действия.
Инцидентът се случи в събота след 22 ч. пред столична дискотека.
Пострадалият беше откаран в болница "Св. Анна" с опасност за живота.
