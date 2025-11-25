Почина младежът, намушкан в Студентски град

Починал е младежът, намушкан с нож в "Студентски град", предаде Нова ТВ.

Арестувани са трима украински граждани, като според източници на Нова ТВ, извършителят на деянието е бил непълнолетен.

В момента текат процесуални действия.

Инцидентът се случи в събота след 22 ч. пред столична дискотека.

Пострадалият беше откаран в болница "Св. Анна" с опасност за живота.