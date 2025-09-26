Пловдивчанин ще съди ВиК - пропаднал е в необезопасена дупка в двора на дружеството

Пловдивчанин ще съди ВиК - Пловдив заради причиняване на лека телесна повреда поради небрежност, след падане в необезопасена дупка до сградата на дружеството, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е станал миналия петък, когато 50-годишният Димитър Симеонов отишъл да подаде документи за присъединяване към ВиК мрежата. На връщане към автомобила си той пропаднал в дупка на паркинга за клиенти, която не била обезопасена.

Това, което най-силно изненадало мъжа, е била реакцията на охраната – вместо да му окажат помощ, разговорът е прераснал в скандал.

“Като видяха, че се случва неприятен инцидент, явно се опитаха да го прикрият. Дойдоха срещу мен нагли, арогантни и яростни. Искаха незабавно да напуснем двора, в никакъв случай не ни предложиха помощ”, твърди Симеонов.

На мястото пристигнали полиция и линейка, извикани от патрул на 6-то РПУ. Симеонов е със спукана кост на крака, 7–8-сантиметрова прорезна рана и белези по лицето.

„Първите няколко дни не можех да излизам, защото костта е напукана, трябваше да се пазя, но сега съм малко по-добре“, каза още той.

Мъжът уточнява, че и до момента няма яснота дали става дума за шахта или за дупка. Според него мястото било в малка зелена площ до бордюра и при опит да се качи обратно на тротоара той пропаднал в отвора.