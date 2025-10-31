Пловдивчанин избяга от катастрофа, удари светофар и се заби в дърво (допълнена)

Шофьор е задържан, след като предизвика катастрофа с материални щети в Пловдив, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е станал около 3 ч. сутринта. По информация на полицията, на кръстовището между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“ водачът ударил друг автомобил и избягал от местопроизшествието. След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

Заради ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента и няма пострадали.

Шофьорът е на 25 години и е бил от турски произход. Тестът с дрегер показал над 1,2 промила алкохол в издишания от водача въздух. Чакат се резултатите и от кръвната проба.

Мъжът е задържан и срещу него вече е образувано бързо производство.

Общо 17 души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.