Пламна край Хасково, пожарът е голям

OFFNews 30 август 2025 в 17:11 220 0
пожар

Снимка Светослав Метанов
Пожар.

Голям пожар се разрази в района на хасковско село Бодрово и над два часа огнеборци и доброволци се борят с пламъците.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила, а към тях са се присъединили и местни жители, които помагат в овладяването на стихията. Няма информация за пострадали хора или застрашени къщи.

Ситуацията продължава да се следи, като се очаква огънят да бъде локализиран в следващите часове.

