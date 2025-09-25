Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ

OFFNews 25 септември 2025 в 10:22 712 1
Мястото на инцидента на бул.

Снимка Фейсбук група "Катастрофи в София"
Мястото на инцидента на бул. "Драган Цанков"

Пикап блъсна три коли на метри от столичния КАТ късно снощи, около 23:10 ч., на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и "Лъчезар Станчев".

Кадри от мястото на инцидента се появиха във фейсбук групата "Катастрофи в София".

За късмет щетите са само материални.

По данни на очевидни водачът е карал в насрещното след светофара на КАТ в посока бул. "Г. М. Димитров".

Заради катастрофата платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено. 

    

    

    IvoIvo

    25.09 2025 в 10:59

    
    
    А спирката малко преди това колко е опасна, не е истина...
     