Пикап блъсна три коли на метри от столичния КАТ късно снощи, около 23:10 ч., на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и "Лъчезар Станчев".
Кадри от мястото на инцидента се появиха във фейсбук групата "Катастрофи в София".
За късмет щетите са само материални.
По данни на очевидни водачът е карал в насрещното след светофара на КАТ в посока бул. "Г. М. Димитров".
Заради катастрофата платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4047
1
25.09 2025 в 10:59
Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
И Пеевски критикува Желязков: Вицепремиерите и министрите да стоят на смени в Плевен
Мирчев: Кметовете на ДПС товарят хора в автобуси да бранят централата на голямото ''Д''
Мирчев: Кметовете на ДПС товарят хора в автобуси да бранят централата на голямото ''Д''