Пиян заби нож в крака на полицай в Монтана

Пиян жител на монтанския квартал "Огоста“ прободе с нож в крака полицай от Монтана. Униформеният е пострадал по време на дежурство и сбиване между двама мъже. Извършителят е задържан.
Малко преди полунощ в Районно управление Монтана е получен сигнал за силна музика в ромския квартал "Огоста“. Пристигналият на адреса патрул установил 50-годишен мъж в явно нетрезво състояние.
По време на обработване на сигнала пияният влиза в конфликт с 45-годишен съсед, който прераства в сбиване. В резултат на това по-младият мъж получава порезна рана в областта на гърдите. Полицаят опитал да разтърве мъжете, в следствие на което бива прободен с нож в бедрото от 50-годишния мъж, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.
На пострадалите е оказана медицинска помощ. Използваният нож е иззет, а 50-годишния мъж е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщава БНР.
01.11 2025 в 15:49
да бе !
там хората не се напиват, понеже не могат !
