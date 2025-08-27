Пиян шофьор се заби във фасада на жилищна кооперация в София

OFFNews 27 август 2025 в 09:46 1744 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Getty Images
Снимката е илюстративна.

26-годишен шофьор се е ударил с автомобила си във фасада на жилищна кооперация в столичния квартал "Дружба", предаде БНР. 

Инцидентът е станал вчера вечерта. Пробата за алкохол на мъжа е показала 1.44 промила. 

Към този момент няма данни за пострадали. 

Мъжът е задържан.

