Пиян шофьор се заби във фасада на жилищна кооперация в София

26-годишен шофьор се е ударил с автомобила си във фасада на жилищна кооперация в столичния квартал "Дружба", предаде БНР.
Инцидентът е станал вчера вечерта. Пробата за алкохол на мъжа е показала 1.44 промила.
Към този момент няма данни за пострадали.
Мъжът е задържан.
