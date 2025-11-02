Пиян шофьор с 1,2 промила помете 6 коли в центъра на София (СНИМКИ)

42-годишен шофьор помете 6 паркирани автомобила в центъра на София, предаде Нова ТВ.

Катастрофата е станала тази вечер на булевард "Витоша" 93.

За щастие няма пострадали. Зад волана на автомобил от луксозна марка е бил 42-годишен мъж.

По разказ на очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София", шофьорът е твърдял, че е карал с 50 км.

Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила алкохол в издишания въздух.

Ще бъде задържан за 24 часа. Причините за катастрофата се изясняват.