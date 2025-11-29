Пиян шофьор катастрофира в Пловдив след опит да избяга от полицията

Пиян шофьор предизвика катастрофа в Пловдив след опит да избяга от полицейска проверка.
Около 01:30 ч. тази нощ автопатрул на Четвърто Районно управление последвал лек автомобил „Хонда", тъй като шофьорът не се подчинил на подаден сигнал за спиране.
На кръстовището между бул.„Цариградско шосе" и бул. „Освобождение" колата се e блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен. За щастие няма пострадали.
Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над два промила алкохол. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.
