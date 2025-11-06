Пиян и дрогиран шофьор мина на червено с висока скорост и се заби пред болница в Бургас

Пиян и дрогиран предизвика тежка катастрофа в Бургас, след като премина на червено с висока скорост и се заби чак в градинката пред УМБАЛ–Бургас, предаде БНТ.

Катастрофата се е случила малко след 12.00 часа днес.

33-годишният шофьор се е движил с много висока скорост по бул. "Струга" и е преминал на червен сигнал на кръстовището с бул. "Стефан Стамболов". Първоначално той ударил друг автомобил, който е преминавал напълно правомерно на зелен светофар.

След удара, колата на 33-годишния мъж е излетяла буквално от пътя и е спряла в тревната площ до тротоара.

За щастие няма пострадали.

Шофьорът се оказва, че е бил от Карнобат. Имал е с предишни сериозни провинения- два пъти му е била отнемана книжката заради управление на автомобил в нетрезво състояние.

Полицията е тествала шофьора за алкохол и наркотици, като и двете проби са положителни.