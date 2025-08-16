Пиян и дрогиран 17-годишен без книжка катастрофира в София

Снимка БГНЕС/Архив
Неправоспособен водач с положителни проби за алкохол и наркотици катастрофира тази сутрин в кв. "Студентски град" в София.

17-годишният шофьор без книжка е задържан от полицията, предаде БНР.

Той е изгубил контрол над колата, който е управлявал, като след това се ударил и друга кола.

По случая е образувано досъдебно производство.

    Нямало ли е автобуси, да се удари в тях?
    Чия е колата? Къде са родителите?
    Питам само....
     
