Пиян и дрогиран 17-годишен без книжка катастрофира в София

Неправоспособен водач с положителни проби за алкохол и наркотици катастрофира тази сутрин в кв. "Студентски град" в София.
17-годишният шофьор без книжка е задържан от полицията, предаде БНР.
Той е изгубил контрол над колата, който е управлявал, като след това се ударил и друга кола.
По случая е образувано досъдебно производство.
16.08 2025 в 13:28
Чия е колата? Къде са родителите?
Питам само....
