Петима пострадаха след като три микробуса и кола се удариха в Добричко

Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.
По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола. Сутринта в района е имало много гъста мъгла.
Екипите на полицията извършват огледи на мястото на произшествието.
Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора
Лодка с мигранти потъна в Средиземно море, минимум 49 се удавиха
Проф. Рачев: Време, опънато на въже. И септември ще става за море
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора