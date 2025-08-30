Петима пострадаха след като три микробуса и кола се удариха в Добричко

OFFNews 30 август 2025 в 13:23 284 0

Снимка БГНЕС/архив

Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. 

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола. Сутринта в района е имало много гъста мъгла. 

Екипите на полицията извършват огледи на мястото на произшествието. 

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци.

