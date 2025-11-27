Петима полицаи и трима граждани са пострадали на снощния протест

Петима служители на реда и трима протестиращи са пострадали при снощната масова демонстрация около сградата на парламента, съобщи шефът на столичната дирекция на МВР главен комисар Любомир Николов. По думите му обаче няма данни полицаите да са виновни за травмите на гражданите.

"Бяхме обезпечили входовете и изходите на Народното събрание като бяхме изградили плътен кордон, осигуряващи зоните за сигурност на парламента. Около 19:10 ч. възникна ескалация на напрежението, за която считам, че не е свързана с агресия от наша страна, може би е предизвикана от преките излъчвания на националните телевизии, спрямо полицейски служители на част от протестиращите", обясни той.

Трима души са задържани за хулигански действия, като единият от тях е италиански гражданин. Те са се опитали да повредят автомобил на НСО и да се саморазправят с депутати, каза още Любомир Николов и добави, че по-късно се очаква да бъдат повдигнати обвинения към тях.

"Към момента са извършени огледи на увредена полицейска техника - три автомобила. По всички случай имаме досъдебни производства", изтъкна той.

Тримата пострадали протестиращи са без сериозни наранявания и няма данни да са причинени от полицейски служители, каза още директорът на СДВР.

Охраната на протеста е осъществена само с щатни полицейски служители, подчерта той.

Николов бе попитан за случая с "плезещия се полицай" на протеста.