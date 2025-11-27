Петима полицаи и трима граждани са пострадали на снощния протест

Петима служители на реда и трима протестиращи са пострадали при снощната масова демонстрация около сградата на парламента, съобщи шефът на столичната дирекция на МВР главен комисар Любомир Николов. По думите му обаче няма данни полицаите да са виновни за травмите на гражданите.
"Бяхме обезпечили входовете и изходите на Народното събрание като бяхме изградили плътен кордон, осигуряващи зоните за сигурност на парламента. Около 19:10 ч. възникна ескалация на напрежението, за която считам, че не е свързана с агресия от наша страна, може би е предизвикана от преките излъчвания на националните телевизии, спрямо полицейски служители на част от протестиращите", обясни той.
Трима души са задържани за хулигански действия, като единият от тях е италиански гражданин. Те са се опитали да повредят автомобил на НСО и да се саморазправят с депутати, каза още Любомир Николов и добави, че по-късно се очаква да бъдат повдигнати обвинения към тях.
"Към момента са извършени огледи на увредена полицейска техника - три автомобила. По всички случай имаме досъдебни производства", изтъкна той.
Тримата пострадали протестиращи са без сериозни наранявания и няма данни да са причинени от полицейски служители, каза още директорът на СДВР.
Охраната на протеста е осъществена само с щатни полицейски служители, подчерта той.
Николов бе попитан за случая с "плезещия се полицай" на протеста.
"Видях клипчето, което се разпространява в интернет. От кадъра не мога категорично да кажа, че той изразява някаква реакция прямо конкретно лице срещу него. Предстои да се извърши необходимата проверка, да разгледаме необходимите видеозаписи, за да видим дали неговото поведение е наистина провокативно и ако е такова, да вземем решение по административен ред спрямо него", посочи Любомир Николов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
САЩ предупредиха ЕС: Руснаците трупат значителни запаси от далекобойни оръжия
Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?
Европа обмисля немислимото: да отмъсти на Русия
Пеевски за протестите: Никой няма да вземе властта през улицата. Искате ли аз да блокирам парламента?