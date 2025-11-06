Перничанин задигна 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици

21-годишен перничанин е успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет само за две седмици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.
Серията от кражби е осъществена между 21 октомври и 3 ноември.
Мъжът е привлечен като обвиняем и е познат на органите на реда с предишни подобни деяния.
След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.
