Перничанин задигна 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици

OFFNews 06 ноември 2025 в 10:38 416 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Gotvach.bg
Снимката е илюстративна.

21-годишен перничанин е успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет само за две седмици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Серията от кражби е осъществена между 21 октомври и 3 ноември.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е познат на органите на реда с предишни подобни деяния.

След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Общаха пари. Но дали ще стигнат до младите лекари?