Перничанин с психични проблеми нападна служителка на БДЖ

Перничанин е нанесъл побой над служителка на Българските държавни железници (БДЖ), предаде БТА.

Случаят е станал вчера около 7:20 ч. във влак в района на Перник.

Мъжът, на видима възраст около 30 години, е нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата.

Жената е получила леки наранявания и е без опасност за живота. По данни на полицията 30- годишният нападател е жител на Перник, водещ скитнически начин на живот и страдащ от психични проблеми.

След инцидента той е настанен в отделението по психиатрия на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. По случая е образувано досъдебно производство.