Пътник пострада при рязко спиране на автобус в Габрово, шофьорът опитал да избегне сблъсък

Рязко спиране на автобус на градския транспорт в Габрово рани пътник при опит за избягване на сблъсък, предаде zagabrovo.bg
Инцидентът се е случил на 27 август около 22:15 часа.
Според първоначална информация автобусът, управляван от 49-годишен шофьор, е бил принуден да спре рязко, за да избегне сблъсък с лек автомобил „Фолксваген Пасат“. Разследването е установило, че леката кола, управлявана от 19-годишен пловдивчанин, се е движела в дясната лента.
При опит за предприемане на десен завой, шофьорът е изнесъл автомобила частично в лявата лента, което е наложило рязката реакция на водача на автобуса.
При внезапното спиране 28-годишен правостоящ пътник в градския транспорт изгубил равновесие и се ударил в дясната част на предното стъкло.
Мъжът е транспортиран в ЦСМП при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за преглед, където е диагностициран с охлузване в областта на лицевата част на главата.
Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.
