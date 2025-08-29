Пътнически влак от Бургас за София дерайлира край Стара Загора

OFFNews 29 август 2025 в 10:12 1780 3
Влакови релси.

Снимка БГНЕС
Пътнически влак е дерайлирал по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа днес. Влакът се е движил по направление Бургас-София.

Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.

За щастие няма пострадали пътници.

Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.

Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката към момента е преустановено.

    21320

    3

    Hihi1981

    29.08 2025 в 13:30

    -0
    +10
    Къде е министъра на транспорта???

    18283

    2

    Bai Tanas

    29.08 2025 в 11:43

    -0
    +0
    Инфраструктурата явно е на доизживяване - нашите влакове много дерейлират .
    Но .. кучетата си лаят, кервана си върви - на никой не му пука за жертвите

    4047

    1

    IvoIvo

    29.08 2025 в 10:50

    -0
    +0
    Поздрав :)
    https://www.youtube.com/watch?v=BTr3T_MPlYg
     
