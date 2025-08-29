Пътнически влак от Бургас за София дерайлира край Стара Загора

Пътнически влак е дерайлирал по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа днес. Влакът се е движил по направление Бургас-София.
Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.
По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.
За щастие няма пострадали пътници.
Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.
Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката към момента е преустановено.
21320
3
29.08 2025 в 13:30
18283
2
29.08 2025 в 11:43
Но .. кучетата си лаят, кервана си върви - на никой не му пука за жертвите
4047
1
29.08 2025 в 10:50
https://www.youtube.com/watch?v=BTr3T_MPlYg
