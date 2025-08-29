Пътнически влак от Бургас за София дерайлира край Стара Загора

Пътнически влак е дерайлирал по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа днес. Влакът се е движил по направление Бургас-София.

Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.

За щастие няма пострадали пътници.

Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.

Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката към момента е преустановено.