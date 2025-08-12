Пак в Перник: Арестуваха 26-годишен за жестокост към куче

За щастие кучето е живо - днес му предстои операция

OFFNews 12 август 2025 в 12:02 355 0
Снимка Pixabay
26-годишен перничанин е арестуван за проявена жестокост и нараняване на куче, съобщи БНР.

Сигналът е подаден от 38-годишна перничанка. Неин съсед намерил куче, обитаващо района, с рана в областта на врата.

По данни на местните извършител на деянието е 26-годишен мъж, който е задържан за до 24 часа с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

Кучето е живо и днес му предстои операция, уточнява националното радио.

