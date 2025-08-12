Пак в Перник: Арестуваха 26-годишен за жестокост към куче

26-годишен перничанин е арестуван за проявена жестокост и нараняване на куче, съобщи БНР.
Сигналът е подаден от 38-годишна перничанка. Неин съсед намерил куче, обитаващо района, с рана в областта на врата.
По данни на местните извършител на деянието е 26-годишен мъж, който е задържан за до 24 часа с полицейска мярка.
Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.
Кучето е живо и днес му предстои операция, уточнява националното радио.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Защо в Санкт Петербург потъна най-новият руски буксир Капитан Ушаков
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Руската душа и вечният стремеж към експанзия
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили