Отвлякоха посред бял ден жена в Свиленград, трима са задържани

Полицията в Свиленград работи по отвличане на жена на около 30 години, съобщи bTV.

Отвличането е станало днес сутринта близо до хотел в града.

Жената е била от Симеоновград.

По думи на свидетели, по време на отвличането са се чули писъци.

По-късно днес жената е била намерена.

Задържани са трима потенциални извършители. Един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.