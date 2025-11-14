Отвлякоха посред бял ден жена в Свиленград, трима са задържани

OFFNews 14 ноември 2025 в 12:53 6258 1
Снимката е илюстративна.

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна.

Полицията в Свиленград работи по отвличане на жена на около 30 години, съобщи bTV. 

Отвличането е станало днес сутринта близо до хотел в града.

Жената е била от Симеоновград. 

По думи на свидетели, по време на отвличането са се чули писъци.

По-късно днес жената е била намерена.

Задържани са трима потенциални извършители. Един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.

    Коментари
    Fro24

    14.11 2025 в 19:31

    -0
    +3
    То е ясно, че в дъното е някой, който е живял с нея. Изроди.
     
