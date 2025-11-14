Отвлякоха посред бял ден жена в Свиленград, трима са задържани

Полицията в Свиленград работи по отвличане на жена на около 30 години, съобщи bTV.
Отвличането е станало днес сутринта близо до хотел в града.
Жената е била от Симеоновград.
По думи на свидетели, по време на отвличането са се чули писъци.
По-късно днес жената е била намерена.
Задържани са трима потенциални извършители. Един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.
14.11 2025 в 19:31
