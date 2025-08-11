Отново се разгоря пожарът в Пирин, пламъците напредват към Природния парк

Големият пожар в Пирин, който пламна на 25 юли, отново се е активизирал заради високите температури и силния вятър през последните дни, предаде Нова ТВ.

Вчера следобед са се появили нови огнища както на територията на Струмняни, така и на Сандански. Има опасност огънят да навлезе на територията на Национален парк „Пирин“.

Екипи от пожарникари, горски служители и доброволци отново се включиха в борбата със стихията тази сутрин.

„За съжаление, през вчерашния ден, в късния следобед, се получиха нови огнища както на територията на Струмяни, така и на територията на Сандански“, заяви Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни.

Огнищата са на значително разстояние едно от друго, като тези в община Сандански се намират високо в планината, в изключително труднодостъпен терен. „До там се стига пеша за над час. Всички екипи тръгнаха натам“, допълни Ризов.

Гасенето е предимно ръчно – водата се носи на гръб. Въздушна техника засега не е използвана, но при необходимост ще бъде включена. Целта е пожарът да бъде локализиран преди обед, тъй като следобедният вятър може да усложни ситуацията и да застраши хората на терен.

„Има дълбок слой мъртва горска постеля, който тлее. Огнищата се развиват под земята, по корените“, обясни още Ризов за сложността на ситуацията.

Въпреки че преди няколко дни е имало валежи, те са били твърде слаби, за да потушат напълно огъня.

Към този момент няма непосредствена опасност за близките села Плоски и Лиляново, но екипите остават в готовност.

След близо 20-дневна борба със стихията, всички на терен са изключително уморени, но са решени да дадат всичко от себе си, за да овладеят пожара.