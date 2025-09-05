Отново дерайлирал трамвай в София - този път в ''Бъкстон''

Пореден инцидент с трамвай в столицата, този път превозното средство е излязло от релсите в кв. "Бъкстон", предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера вечерта в 21:05 ч. по разказ на очевидци.

Няма пострадали, тъй като пътниците са слезли. 

Не е имало пътно-транспортно произшествие и причините за дерайлирането все още не са ясни.

Само три дни по-рано, трамвай 22 се забии в няколко коли и почти напълно разруши подлез в София, след като ватманът го остави без надзор, а пиян мъж е задвижил мотрисата. Часове по-късно друга мотриса по същата линия дерайлира в близост до га ра ''Подуяне''.

    С нашия обществен транспорт става нещо. Нещо с космически мащаби.
     
