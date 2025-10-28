Отнемане на предимство е причината за катастрофата с 14-те работници край Харманли

Отнемане на предимство е причината за катастрофата с автобус с 14 работници от Мини "Марица Изток" край Харманли снощи.
"Товарен автомобил е отнел предимството на возилото, което е превозвало работници от енергийния комплекс "Марица Изток". Автобусът се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере", съобщиха от ОД на МВР – Хасково.
Първоначалните данни сочат, че инцидентът е станал на завой преди изхода за магистрала "Марица" малко след 17:00 часа.
Рейсът е пътувал към Харманли, когато в неговото платно влязъл камионът. Автобусът го застигнал и с предната лява част закачил полуремаркето на тира.
Шофьорът на автобуса навил рязко волана, возилото излязло от платното и спяло, надвиснало над дере.
Всички 14 пътници са извадени и са невредими, съобщиха от Пътна полиция.
